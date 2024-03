Serie A Femminile: alle 12.30 il Milan sfida il Pomigliano

In campo la Serie A femminile con due gare, una per la poule scudetto, l'altra per la poule salvezza. Alle 12.30 Milan-Pomigliano giocano per la salvezza, mentre Fiorentina-Inter, gara in programma alle 15.00, mette in palio punti preziosi per la qualificazione alla prossima Champions League.

POULE SCUDETTO – seconda giornata

Sabato 23 marzo

Roma-Sassuolo 3-0

Domenica 24 marzo

Fiorentina-Inter ore 15:00 (Rai Sport)

Riposa: Juventus

Classifica: Roma 54*, Juventus 44, Fiorentina 39, Sassuolo 29, Inter 27

* una gara in meno

POULE SALVEZZA - seconda giornata

Sabato 23 marzo

Sampdoria-Como 1-0

Domenica 24 marzo

Milan-Pomigliano ore 12:30

Riposa: Napoli

Classifica: Sampdoria 24, Como 22, Milan 21*, Napoli 7, Pomigliano 6

* una gara in meno