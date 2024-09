Serie A Femminile, esordio amaro per il Milan: termina 1-0 la sfida contro il Como

Al via il campionato 2024-2025 di Serie A Femminile Ebay con la prima gara stagionale tra Fiorentina e Napoli, terminata con la vittoria di misura per la Viola. In serata, invece, il derby capitolino si chiude sul 2-2, con le giallorosse che, dopo essere passate in svantaggio, riescono ad agganciare la Lazio proprio nei minuti di recupero. Se la giornata di sabato ha visto il dominio dell’Inter di Piovani, che si è imposta sulla Sampdoria con un sonoro 5-0, quest’oggi, invece, è la volta di altre due gare: Sassuolo - Juventus e Como - Milan. In particolare, le rossonere, guidate da coach Bakker, sono reduci da un ricco precampionato, con sfide di lusso che hanno dato l’opportunità al Diavolo di potersi misurare con squadre di esperienza internazionale.

IL MATCH

Dopo i primi minuti di studio da parte di entrambe le squadre, sono le rossonere a rendersi più pericolose, con la conclusione di Mascarello al 13’ che termina di poco a lato della porta. Qualche minuto dopo, però, la gara entra decisamente nel vivo, con il vantaggio delle padrone di casa al 18’, grazie al tiro preciso da centro area di Nadine Nischler che termina in rete sotto la traversa. Nei minuti successivi, il Milan prova a essere più incisivo in attacco, andando in ripartenza al 38’, con la palla che viene intercettata e termina comoda tra le braccia del portiere avversario. Ciononostante, le rossonere continuano a creare occasioni, come al 40’ con il cross in area di Marinelli per Dompig che non riesce a coordinarsi e a trovare la deviazione decisiva sotto rete.

Nella ripresa, se la reazione del Diavolo tarda ad arrivare, dall’altra parte è il Como a sfiorare il raddoppio al 56’, con Nadine Nischler che va al tiro di destro, ma la palla esce di poco a lato della porta. Nei minuti successivi, il Milan prova a ripartire sfruttando soprattutto la velocità sulle fasce, come al 65’, con l’azione rossonera che termina con il cross di Ijeh in area, ma non trova la deviazione decisiva di Sevenius. Nel finale, la squadra di coach Bakker cerca di accelerare e di provare il tutto per tutto, approfittando di un’azione rocambolesca e di una doppia conclusione di Ijeh all’84’, con la difesa avversaria costretta a effettuare diversi salvataggi sulla linea. Triplice fischio finale e primi tre punti al Como, con il match che non regala ulteriori colpi di scena e termina sul risultato di 1-0.