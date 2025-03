Serie A Femminile, in Poule Scudetto la Roma batte l'Inter. Pari tra Milan e Juventus

Si sono giocate diverse gare valide per la seconda giornata delle Poule Scudetto e salvezza della Serie A Femminile. La Juventus Women mantiene la testa della classifica con 49 punti, ma deve accontentarsi di un pareggio 2-2 sul campo del Milan.

Nell’altra gara della giornata, la Roma si impone per 2-1 sull’Inter, rimontando l’iniziale vantaggio nerazzurro firmato da Wullaert al 6'. Le giallorosse trovano il pari al 68' con Giugliano, prima del gol vittoria firmato da Di Gugliemo al 95', che regala tre punti fondamentali per agganciare proprio l’Inter a quota 38 punti. La classifica vede quindi la Juventus saldamente in testa con un vantaggio di +11 sulle inseguitrici Roma e Inter, mentre la Fiorentina (a riposo in questo turno) resta a 29 punti, davanti al Milan con 27.

Nella lotta per la permanenza in Serie A, la Lazio si impone con un netto 4-0 sul campo del Napoli Femminile, grazie alle reti di Connolly (29’), Visentin (63’), Piemonte (81’) e Kajan (97’). Un successo che permette alle biancocelesti di salire a 26 punti, consolidando il primo posto nella Poule Salvezza e avvicinandosi sempre di più alla permanenza nella massima serie. Oggi si torna in campo con la sfida salvezza tra Como Women e Sassuolo.

Di seguito il quadro completo del match e le classifiche aggiornate:

SERIE A FEMMINILE

POULE SCUDETTO

Roma-Inter 2-1

6' Wullaert (I), 68' Giugliano (R), 95' Di Gugliemo (R)

Milan-Juventus 2-2

19’ rig. Dompig (M), 63’ Beccari (J), 72’ Girelli (J), 90’ Karczewska (M)

Riposa: Fiorentina

Classifica

Juventus 49*

Inter 38

Roma 38*

Fiorentina 29

Milan 27*

* una partita in più

POULE SALVEZZA

Napoli Femminile-Lazio 0-4

29' Connoly, 63' Visentin, 81' Piemonte, 97' Kajan

Lunedì 10 marzo

Ore 19:00 - Como Women-Sassuolo (diretta Rai Sport)

Riposa: Sampdoria

Classifica

Lazio 26*

Sassuolo 22

Como Women 22**

Napoli Femminile 10*

Sampdoria 8

* una gara in più

** una gara in meno