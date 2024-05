Serie A Femminile, le reti di Asllani e Dubcova regalano l'ultima vittoria stagionale al Milan: termina 3-1 la sfida contro la Sampdoria

Giro di boa per la stagione 2023-2024 di Serie A eBay. Il Milan di Corti si appresta a chiudere il percorso per la poule salvezza al Puma House of Football contro la Sampdoria, attualmente terzultima in classifica. Se da un lato le rossonere arrivano alla sfida contro le blucerchiate con un bottino di sette vittorie e due pari nelle ultime nove gare giocate, sull’altro fronte, la squadra di Rossi è reduce da due sconfitte, un pareggio e la vittoria contro il Napoli che ha condannato la squadra partenopea alla retrocessione in Serie B.

Il Match

Dopo il tributo a Laura Fusetti - che ha annunciato il suo ritiro al calcio giocato qualche giorno fa -, il Milan di Corti trova di fatto la rete del vantaggio dopo soli 4’ di gara, con il retropassaggio di Dompig per Asllani che va alla conclusione di sinistro sul primo palo e regala la rete dell’1-0 alle compagne di squadra. Nonostante il meritato vantaggio, le rossonere continuano a spingere il piede sull’acceleratore, sfiorando il raddoppio al 6’ con Ijeh che recupera la palla, supera la difesa avversaria e prova il tiro sotto rete ma viene bloccato dal portiere avversario. Al 21’, il Diavolo allunga le distanze sulla Samp, grazie alla grinta e perseveranza di Asllani che approfitta del cross di Guagni in area per spingere la palla nell’angolino basso della rete, mettendo a segno così il suo sesto centro stagionale. Un minuto dopo, al 22’, la squadra di Corti sfiora la rete del tris con il tiro sotto porta di Dubcova che obbliga Tampieri all’uscita e all’intervento decisivo. Dopo più di venti minuti di dominio rossonero, prova a farsi vedere la Sampdoria, con Cuschieri che non sfrutta al meglio l’occasione sotto porta dopo l’azione in ripartenza blucerchiata.

Nella ripresa, il Diavolo continua con lo stesso fil rouge della prima frazione di gioco, sfiorando la rete del tris prima al 48’ con l’azione di Dompig in ripartenza e con la conclusione bloccata da Tampieri, e poi al 52’ con Asllani che propone un’azione simile alle due vincenti, con la palla che questa volta termina alta sopra la traversa. Al 61’ prova a rendersi pericolosa la Samp, con il mancino di DellaPeruta che costringe Babb a intervenire mettendo la palla in corner. Qualche minuto dopo, però, al 74’, le blucerchiate riescono di fatto ad accorciare le distanze, con l’azione nata da corner e la deviazione di testa di Cecilia Re sul secondo palo che sigla il temporaneo 2-1 della gara. Nel pieno dei minuti di recupero, le rossonere trovano di fatto il tris e chiudono definitivamente il match con la conclusione di Dubcova che supera Tampieri e si stampa in rete. Si chiude in questo modo la stagione 2023-2024 per il Milan di Corti: un altro successo, il decimo risultato utile consecutivo, dopo una regular season con qualche ostacolo di troppo e in generale non al meglio delle potenzialità della squadra.