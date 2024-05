Serie A Femminile, Milan-Como 1-0 a fine primo tempo: per ora decide un gol di Soffia

Il primo tempo tra Milan Femminile e Como al "Puma House of Football" si è concluso con il risultato di 1-0 per le rossonere: per ora decide un gol di testa di Angelica Soffia al 27' su assist di capitan Valentina Bergamaschi. Se oggi la prima squadra femminile milanista dovesse portare a casa la vittoria otterrebbe il suo 100° successo della storia del club di via Aldo Rossi (considerando tutte le competizioni).

Questa la formazione iniziale del Milan di mister Corti: (4-3-3) Giuliani; Bergamaschi, Mesjasz, Piga, Soffia; Cernoia, MAscarello, Vigilucci; Dompig, Asllani, Ijeh.