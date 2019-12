Bologna-Milan, i precedenti di Chiffi

Nella tarda mattinata di oggi, sono uscite le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A. Per Bologna-Milan, come anticipato stamattina, è stato designato Chiffi arbitro che con i rossoneri tuttavia non gode di nessun precedente. Il direttore di gara veneto, infatti, ha arbitrato soltanto due volte la primavera rossonera mentre ha diretto per ben tre volte il Bologna con due pareggi e una sconfitta per gli emiliani.