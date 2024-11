Cagliari-Milan, arbitra Fabbri. Al Var Aureliano e Di Paolo

Neanche il tempo di godersi l'impresa di Madrid che il Milan deve subito pensare alla prossima partita, importantissima per rimettere in piedi una situazione di classifica in campionato che è in bilico. I rossoneri saranno attesi sabato alle 18 dalla sempre complicata trasferta in casa del Cagliari, allenato da mister Davide Nicola. L'arbitro designato per la sfida è il signor Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Al VAR ci saranno Aureliano e Di Paolo.

La designazione completa:

CAGLIARI – MILAN Sabato 09/11 h.18.00

FABBRI

MELI – ALASSIO

IV: GALIPO’

VAR: AURELIANO

AVAR: DI PAOLO