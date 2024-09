Inter-Milan, la designazione arbitrale. Gara affidata a Mariani

vedi letture

Dopo la brutta e contestata sconfitta di ieri contro il Liverpool in Champions League, il Milan è chiamato a resettare tutto e ripartire da zero, anche perché domenica la formazione di Paulo Fonseca sarà "ospite" dei cugini nerazzurri dell'Inter per il derby della Madonnina. Intanto l'AIA ha reso nota la squadra arbitrale per la sfida tra i rossoneri ed i campioni d'Italia.

Di seguito la designazione completa per Inter-Milan:

INTER-MILAN Domenica 22/09 h.20.45

Arbitro: MARIANI

Assistenti: BINDONI – TEGONI

IV ufficiale: AYROLDI

VAR: DI PAOLO

AVAR: PATERNA