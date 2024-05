Milan-Cagliari assegnata all'arbitro Sozza: i precedenti col fischietto di Milano

Milan-Cagliari di sabato sera è stata affidata all'arbitro della sezione di Seregno Simone Sozza. Non è la prima volta che il fischietto milanese dirige una partita della formazione rossonera, visto che i precedenti in carriera sono 3, uno in Coppa Italia contro la Lazio nel successo per 4 a 0 nei quarti di finale dell'edizione del 2021/22, e due in Serie A.

La prima volta che Sozza ha arbitrato una partita del Milan in campionato è stata nella scorsa stagione nel successo per 2 a 1 sulla Fiorentina firmato Leao-Rebic, prima della sosta per il Mondiale in Qatar. Il trend con il fischietto milanese è dunque piuttosto positivo per la formazione rossonera, peccato che il bilancio è macchiato dal derby d'andata di questa stagione, che il Milan ha amaramente perso per 5 a 1 proprio con Sozza in direzione della gara.