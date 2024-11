Milan-Empoli, arbitra Dionisi. Al Var ci saranno Pairetto e Pagnotta

vedi letture

Il Milan, dopo la terza vittoria consecutiva in Champions League, si proietta subito sul campionato perché sabato alle 18, a San Siro, arriva l'Empoli di Roberto D'Aversa che sta facendo molto bene in questa prima parte di stagione e che dista solo tre punti dai rossoneri. Una gara che la formazione di Fonseca, già molto in ritardo in Serie A, non dovrà sbagliare per nessun motivo. L'AIA ha reso nota la squadra arbitrale che sarà capeggiata dal signor Federico Dionisi della sezione di L'Aquila. Al Var ci saranno Pairetto e Pagnotta.

MILAN – EMPOLI Sabato 30/11 h.18.00

DIONISI

GARZELLI – YOSHIKAWA

IV: RUTELLA

VAR: PAIRETTO

AVAR: PAGNOTTA