Milan-Lecce affidata all'arbitro Massimi. Al Var ci sono Marini e Valeri

vedi letture

Il Milan ospita il Lecce a San Siro, sabato alle ore 15. La sfida è valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A e i rossoneri vogliono consolidare la propria posizione in classifica: il secondo posto con sei punti di vantaggio sulla Juventus, terza in graduatoria. Oggi l'Associazione Italiana Arbitri ha diramato la lista degli arbitri designati per il prossimo turno di campionato. Il designatore Rocchi per la sfida tra Milan e Lecce ha scelto il signor Luca Massimi di Termoli. Il direttore di gara sarà coadiuvato al Var dai signori Marini e Valeri.

Di seguito si riporta la designazione completa della sfida:

MILAN – LECCE Sabato 06/04 h.15.00

MASSIMI

BACCINI – YOSHIKAWA

IV: COLOMBO

VAR: MARINI

AVAR: VALERI