Real Madrid-Milan, arbitra lo sloveno Vincic. Annullò un gol a Kessie a Old Trafford

La UEFA ha comunicato questa mattina le squadre arbitrali che dirigeranno le sfide della quarta giornata di Champions League in programma martedì, tra queste anche il big match del Santiago Bernabeu tra Real Madrid e Milan, in programma alle ore 21. L'arbitro designato è Slavko Vincic, direttore sloveno che in passato ha già avuto modo di dirigere i rossoneri e non ha lasciato un bel ricordo di sè. Nell'andata degli ottavi di Europa League 2020/2021 a Old Trafford contro il Manchester United, annullò un gol a Franck Kessie in un contesto molto dubbio.

La squadra arbitrale al completo:

Arbitro

Slavko Vinčić SVN

Assistenti

Tomaž Klančnik SVN

Andraž Kovačič SVN

Quarto uomo

Matej Jug SVN

Video Assistant Referee

Pol van Boekel NED

Assistente Video Assistant Referee

Tiago Martins POR