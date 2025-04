Serie C, le designazioni arbitrali dell'35^ giornata: ecco chi dirigerà Sestri Levante-Milan Futuro

Attraverso i propri canali ufficiali l'AIA ha diramato le designazioni arbitrali per la 35ª giornata del campionato di Serie C. Eccole suddivise per gironi:

GIRONE A

AlbinoLeffe-Pro Vercelli: Striamo di Salerno

Caldiero Terme-Atalanta U23: Pacella di Roma 2

Feralpisalò-Lumezzane: Di Mario di Ciampino

Giana Erminio-Trento: Cappai di Cagliari

Vicenza-Union Clodiense: Ramondino di Palermo

Novara-Arzignano Valchiampo: Caruso di Viterbo

Padova-Lecco: Pezzopane de L'Aquila

Pergolettese-Virtus Verona: Pasculli di Como

Pro Patria-Alcione Milano: Vingo di Pisa

Renate-Triestina: Andreano di Prato

GIRONE B

Arezzo-Perugia: Gavini di Aprilia

Campobasso-Virtus Entella: Restaldo di Ivrea

Gubbio-Ascoli: Esposito di Napoli

Legnago Salus-Pianese: Rispoli di Locri

Pineto-Pescara: Grasso di Ariano Irpino

Pontedera-Lucchese: Nigro di Prato

Sestri Levante-Milan Futuro: Lovison di Padova

Ternana-Carpi: Manzo di Torre Annunziata

Torres-SPAL: Aldi di Lanciano

Vis Pesaro-Rimini: Dini di Città di Castello

GIRONE C

Catania-Avellino: Allegretta di Molfetta

Cavese-Audace Cerignola: Zago di Conegliano

Giugliano-Casertana: Drigo di Portogruaro

Juventus Next Gen-Crotone: Migliorini di Verona

Latina-Trapani: Di Loreto di Terni

Monopoli-Potenza: Silvestri di Roma 1

Sorrento-Messina: Cerbasi di Arezzo

Team Altamura-Picerno: Picardi di Viareggio

Riposano: Benevento e Foggia