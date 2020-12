Benevento, Foggia: "Milan, primo posto meritato. Pioli ha risollevato i rossoneri"

Pasquale Foggia, ds del Benevento, ha parlato così al Corriere del Mezzogiorno del Milan, prossimo avversario dei giallorossi in campionato: "Il Milan merita il primo posto in classifica. Pioli è riuscito a sollevare una squadra che nella scorsa stagione non era in buone acque e l’ha portata su con grandi qualità gestionali. Ibrahimovic è il campione, accanto a lui ci sono giovani molto bravi".