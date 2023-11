Borussia Dortmund, ecco la probabile formazione per il match contro il Milan

Domani sera, a San Siro arriverà il Borussia Dortmund capolista nel Girone F di Champions League con 7 punti, uno in più del PSG, due in più del Milan e tre in più del Newcastle. Questa classifica lascia dunque tutto aperto il discorso qualificazione agli ottavi. I tedeschi dovrebbero giocare con il 4-2-3-1 e con questi uomini: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Can, Ozcan; Reus, Brandt, Gittens; Fullkrug.

Per quanto riguarda il Milan, che dovrà rinunciare a diversi giocatori infortunati, tra cui anche Rafael Leao, scenderà in campo con Maignan tra i pali, Calabria e Theo Hernandez come terzini, mentre i centrali di difesa saranno Thiaw e Tomori. In mezzo al campo, con Musah out per squalifica, spazio a Loftus-Cheek, Krunic e Reijnders. In avanti, Giroud titolare come centravanti, ai suoi lati ci saranno Chukwueze a destra e Pulisic a sinistra.