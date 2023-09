Champions, oggi in campo anche il Newcastle: alle 18.30 sfida al Brentford

Nel pomeriggio di oggi scenderà in campo anche il Newcastle United, prossimo avversario del Milan nella prima giornata della fase a gruppi della Champions League. Gli inglesi, fermi a 3 punti dopo quattro giornate di Premier, ospiteranno il Brentford alle 18.30, mezz'ora dopo il calcio di inizio del derby di Milano. Da capire le condizioni di Sandro Tonali, in dubbio in vista del suo ritorno a San Siro di martedì prossimo quando gli inglesi sfideranno a San Siro il Milan alle 18.45.