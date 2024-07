City, Lewis commenta: "Abbiamo perso ma per fortuna è pre-stagione, puoi permettertelo"

vedi letture

Le parole di Rico Lewis riportate dal sito ufficiale del Manchester City dopo l'amichevole persa contro il Milan per 3-2 a New York presso lo Yankee Stadium, cornice iconica: “Oggi è stata una prestazione migliore rispetto all'ultima partita, stiamo mostrando più compostezza sulla palla e ottenendo le immagini che vogliamo ottenere e che pratichiamo in allenamento. Alla fine della giornata, abbiamo perso la partita ma per fortuna è la pre-stagione, questo è il momento in cui puoi permettertelo. Mi sento meglio di quanto mi aspettassi, non mi aspettavo di giocare entrambe le partite per 90 minuti, ma il mister mi ha chiesto come stavo e mi sentivo bene, quindi ho continuato. Non ho avuto crampi o altro, quindi va tutto bene”.

Questo il tabellino di Manchester City-Milan, match amichevole:

MANCHESTER CITY-MILAN 2-3

Marcatori: 19’ Haaland, 30’ e 34’ Colombo, 55’ McAtee, 78’ Nasti

LE FORMAZIONI:

MANCHESTER CITY: Ederson (dal 81’ Carson), Susoho (dal 46’ Katongo), Simpson Pusey (dal 46’ Wilson-Esbrand), Doyle, Lewis, Perrone (dal 46’ Phillips), O’Reilly (dal 65’Fatah), McAtee (dal 65’ Wright), Bobb, Grealish (dal 81’ Gvardiol), Haaland (dal 46’ Hamilton). A disp.: Ortega, Kovacic, Ndala, Galvez, Oboavwodou, Mbete, Heskey, Mfuni, Lakyle, Knight. All. Pep Guardiola.

MILAN (4-2-3-1): Torriani; Calabria (dal 81’ Bakoune), Tomori (dal 64’ Kalulu), Gabbia (dal 64’ Thiaw), Terracciano; Florenzi (dal 40’ Pobega), Bennacer (dal 64’ Liberali); Chukwueze (dal 64’ Jimenez), Loftus-Cheek (dal 81’ Musah), Saelemaekers (dal 81’ Pulisic); Colombo (dal 64’ Nasti). A disp.: Nava, Raveyre, Jovic, Maldini, Cuenca, Adli. All. Paulo Fonseca.

Arbitro: Sergii Boiko

Ammoniti: 73’ Saelemaekers

Recupero: 4' 1T, 4’ 2T.