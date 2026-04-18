Conte senza freni: "Il secondo è il primo dei perdenti. Cambia solo se ti qualifichi, o meno, in Champions"

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Nel pre partita di Napoli-Lazio, sfida valida per la 33esima giornata di Serie A Enlive, il tecnico dei partenopei Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la sfida contro la squadra dell'ex di turno, Maurizio Sarri. Di seguito le sue dichiarazioni.

La trequarti sta dando la spinta alla squadra?

"Il modulo dipende esclusivamente dal fatto che non abbiamo un terzino in rosa. Senza Di Lorenzo, è difficile pensare ad un modulo diverso da questo: in emergenza, ci ha salvato. Mancano solo sei partite, non vedo il motivo per cambiare nuovamente gli equilibri. L'infortunio di Di Lorenzo è particolare perché può giocare ovunque, non so quante partite avesse giocato in maniera continuativa. Anche lui è prossimo al rientro, vediamo anche Neres e Vergara quando ci sarà possibilità di vederli in campo".

Il Napoli ha raggiunto il massimo?

"Il discorso del secondo posto è facile: è il primo dei perdenti. Non cambia chissà cosa. Cambia solo se ti qualifichi, o meno, in Champions: in questo momento abbiamo 12 punti di distanza dall'Inter, è inevitabile pensare di non poter sbagliare. Abbiamo pareggiato con il Parma e loro hanno vinto a Como. Dobbiamo guardare avanti, facendo attenzione dietro: sbagli due partite e scivoli".