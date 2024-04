De Rossi: "Loro hanno dimostrato di essere più forti di noi, ma all'andata abbiamo dimostrato che non c'è tutta questa differenza. Per me è 50-50"

Roma-Milan, si comincia dall'1-0 dell'andata per i giallorossi. Mister Pioli e la squadra dovranno fare una prova importante per ribaltare il risultato negativo dell'andata. A Daniele De Rossi, intervenuto in conferenza stampa, è stato chiesto se in partite del genere, così tirate, anche il blasone può essere un elemento che fa la differenza. Queste le sue dichiarazioni:

In certe partite conta anche il blasone? "Penso che sarà quello che metteremo in campo noi. Loro sono molto forti e negli ultimi anni hanno dimostrato di essere più forti di noi, ma all'andata abbiamo dimostrato che non c'è tutta questa differenza. Da giocatore ho eliminato grandi squadre e perso contro squadre più piccole. Certe squadre oltre al blasone si portano dietro una potenza economica e di fascino incredibile, possono comprare i giocatori più forti che ci sono e per questo sono lì. I numeri dicono che sono superiori a noi, la carriera di Pioli è superiore alla mia, ma non c'è tutta questa differenza sul campo. Per me è 50-50".