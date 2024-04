Juventus, Weah: "Giocare contro il Milan è speciale, fa parte della storia della mia famiglia"

Timothy Weah ha parlato a DAZN al termine di Juventus-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Cosa ti lascia questa gara? “È stata una bella partita, era un momento difficile per la squadra. Dobbiamo continuare a lavorare bene tutti insieme ed essere concentrati per la prossima partita. Io mi sento bene e sono felice di essere qui con la squadra”.

Stai migliorando? “Sì, tutti i giorni”.

La sua posizione in campo: “Quando attacco mi piace perché è quello che mi piace, giocare in difesa è una nuova sfida, un qualcosa di nuovo. Sto imparando ogni giorno, sto assimilando ogni informazione che mi dà il mister. È una nuova posizione per me, sono felice di essere qui e di imparare ogni giorno”.

Quanto è stato speciale per te giocare da titolare contro il Milan? “Davvero una cosa speciale, so che il Milan fa parte della storia della mia famiglia con mio padre. È sempre un momento speciale per me, non avrei neanche lontanamente immaginato di poter giocare con la Juve contro il Milan in questo stadio bellissimo. Sono davvero felice di essere qui”.