De Rossi sulla formazione: "Siamo a corto di centrali. Smalling dall'inizio? Rischioso"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, il tecnico della Roma, Daniele De Rossi, ha parlato del doppio confronto contro i rossoneri:

Sul vantaggio di giocare in casa il ritorno

"Si è sempre detto quanto è meglio giocare la seconda in casa. Tolta la regola del gol in trasferta la distanza si è assottigliata. Ma comunque devi giocare una volta in casa, una fuori e devi essere bravo a preparare la partita a prescindere, sapendo che ce ne sono due".

Sulle condizioni di Smalling

"Sta bene, domani saremo a corto di centrali. Giocare dall'inizio forse è un po' rischioso, ma vedremo. Lui sta bene, si allena forte come tutti gli altri. Siamo soddisfatti del suo lavoro per rientrare in squadra. Sono contento".