Eurorivali, big match per il Psg: alle 20.45 contro il Lione

vedi letture

Questa sera il Psg, che sarà concorrente del Milan nel gruppo di Champions League (insieme a Borussia Dortmund e Newcastle United), scende in campo in Ligue 1 per la quarta giornata di campionato francese. Un big match per la squadra capitolina che sarà ospite alle ore 20.45 contro l'Olympique Lione.