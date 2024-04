Fallito l'aggancio al quinto posto: il Milan Primavera perde in casa della Sampdoria

Perde il Milan Primavera a Bogliasco: finisce 2-0 per la Sampdoria nel posticipo della 28esima giornata del campionato di Primavera 1; decdsono le reti dell'ex Gabriele Alesi a metà primo tempo e di Leonardi ad inizio ripresa.

Il Milan resta, dunque, al settimo posto in classifica con 43 punti, fallendo il sorpasso a Torino e Sassuolo (45 punti per entrambe) e, contemporanemante, l'aggancio al quinto posto che vorrebbe dire play-off. La Sampdoria torna alla vittoria dopo tre mesi senza vincere.

Rossoneri molto imprecisi, sia in difesa che in attacco. Impalpabile la prova di Francesco Camarda, che non ha avuto, comunque, palloni giocabili; il classe 2008 è uscito al 70esimo per far posto a Simmelhack. Si salva Jan-Carlo Simic, l'ultimo a mollare. Scotti vivo, ma impreciso in zona gol. Peggiore in campo Bakoune, autore del brutto errore con cui la Sampdoria ha raddoppiato e, di fatto, chiuso la partita.

Da segnalare un problema alla caviglia nel finale per Stalmach. Attenzione perché il Milan, oltre ad avere già Victor infortunato, avrà l'impegno di Youth League tra dieci giorni.