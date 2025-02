Feyenoord, esonerato l'allenatore Brian Priske

vedi letture

Con un comunicato ufficiale il Feyenoord annuncia che Brian Priske non è più l'allenatore del club:

"Il Feyenoord saluta di comune accordo l'allenatore Brian Priske. I risultati molto contrastanti e la mancanza di affiatamento sono i motivi della partenza dell'allenatore. Anche gli assistenti Lukas Babalola Andersson e Björn Hamberg lasceranno il club con effetto immediato. Il Feyenoord prevede di nominare uno staff provvisorio domani.

"È profondamente deludente per tutte le parti in causache siamo dovuti arrivare a questa decisione”, ha dichiarato il direttore generale e tecnico del Feyenoord Dennis te Kloese. Sebbene il Feyenoord abbia certamente ottenuto risultati interessanti con Brian in UEFA Champions League, negli ultimi mesi tutto è stato troppo incerto e purtroppo non stiamo vedendo sufficienti progressi strutturali”.

Come professionista e come persona, stimo ancora molto Brian. Tuttavia, a volte bisogna concludere che, nonostante le buone intenzioni e i buoni propositi di tutti, le cose non funzionano e a un certo punto non c'è più abbastanza sostegno all'interno di tutte le sezioni per continuare"."

Il Feyenoord affronterà il Milan questo mercoledì nel match d'andata dei play off di Champions League.