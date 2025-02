Feyenoord, Trauner in dubbio per il Milan. Il tecnico Priske: "Sarà difficile farcela"

Mercoledì sera alle 21 il Milan sarà ospite al De Kuip di Rotterdam per sfidare il Feyenoord nella gara di andata dei playoff di Champions League. Gli olandesi hanno vinto sabato sera, dopo tre gare consecutive perse, nel derby di campionato contro lo Sparta Rotterdam, 3-0. Per la seconda gara consecutiva il tecnico Brian Priske ha dovuto fare a meno dell'esperto difensore austriaco Gernot Trauner, classe 1992. Il calciatore è in dubbio anche per tornare contro il Milan.

Anzi, stando alle parole dell'allenatore danese del Feyenoord nel post-gara, le possibilità di vedere Trauner nella partita di mercoledì sono molto basse. Queste le parole riportate dal De Telegraaf questa mattina: "Probabilmente sarà difficile per lui farcela". Negli ultimi due impegni la coppia di centrali scelta è formata da Thomas Beelen e l'ex Serie A David Hancko.