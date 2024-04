FOTO MN - Comincia l'allenamento della Roma a Trigoria, c'è Azmoun

Come dimostrano le immagini raccolte dai nostri inviati a Roma, in questi istanti è iniziato a Trigoria la rifinitura prepartita per Roma-Milan, match di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Tra i giallorossi va segnalata la presenza in gruppo, almeno in questa fase iniziale, di Serdar Azmoun.

PROBABILE FORMAZIONE ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; El Shaarawy, Lukaku, Dybala.

A disp.: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Llorente, Angelino, Aouar, Renato Sanches, Baldanzi, Zalewski, Abraham. All. Daniele De Rossi.