Il capo degli scout dello Slovan: "E' venuto Kirovski per Marcelli: l'offerta era..."

vedi letture

Nino Marcelli, slovacco classe 2005 di chiare origini italiane, ha fatto tremare il Milan ieri sera con un meraviglioso gol che ha reso i minuti finali della gara tra i rossoneri e lo Slovan Bratislava molto intensi. In estate, come riportato e riferito dalla Slovacchia più volte, proprio il club rossonero si era fatto avanti per il giovane calciatore.

Nel post gara di ieri il Direttore degli scout del club slovacco ha parlato della trattativa con il Milan per Marcelli e del motivo per cui è stata rifiutata l'offerta: "Kirovski è venuto personalmente per Marcelli. L'offerta era una cifra fissa con tanti bonus legati alle partite giocate. Il totale era la somma che volevamo, ma volevamo subito qualcosa e poi la parte successiva".