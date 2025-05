Inter, altro che triplete: la stagione si chiude con zero tituli

L'Inter chiude la stagione con una legnata incredibile, 5-0 subito dal PSG in finale di Champions League, ma soprattutto con zero tituli. Anche il Milan disastrato di quest'anno ha finito l'annata con una Supercoppa Italiana, vinta proprio contro i nerazzurri. Inzaghi, in una conferenza stampa, aveva fatto il segnore del "triplete", ma ha perso poi il campionato contro il Napoli, la Champions contro il PSG e la Coppa Italia proprio contro il Milan in Semifinale: stagione da zero tituli.