Il Feyenoord vince, Beelen: "Dobbiamo portare questo spirito contro il Milan"

Il Feyenoord è tornato alla vittoria nel weekend: la squadra olandese, che mercoledì alle 21 a Rotterdam ospiterà il Milan per l'andata dei playoff di Champions League, ha vinto il derby contro lo Sparta Rotterdam per 3-0, dopo una striscia di tre sconfitte consecutive. Gli olandesi avevano perso contro il Lille l'ultima giornata del girone di Champions e successivamente erano usciti sconfitti anche contro l'Ajax in campionato e contro il PSV in coppa nazionale.

Al termine della gara, come riportato dal De Telegraaf, ha parlato il difensore Thomas Beelen che ha commentato così: "Abbiamo vinto, segnato tre gol e mantenuto la porta inviolata. Anche a livello personale è una bella sensazione. Dobbiamo portare con noi questo spirito positivo nella partita di mercoledì contro il Milan. Dopo questi risultati, vincere è stato davvero importante. Analizziamo sempre criticamente ciò che non funziona, ne parliamo apertamente e ci confrontiamo. Speriamo di ritrovare fiducia"