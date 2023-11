Il PSG trema per Marquinhos: salta anche la Champions?

Il Paris Saint-Germain trema per l'infortunio di capitan Marquinhos, uscito all'intervallo della sfida persa ieri dal Brasile contro l'Argentina. L'ex difensore della Roma ha accusato un problema al tendine del ginocchio sinistro, come ha confermato in zona mista al termine della partita. Sembra molto difficile la sua presenza nel delicato match contro il Monaco e in quello contro il Newcastle in Champions League.

“Ho sentito una fitta, mi faceva male e per questo sono uscito. Vedremo, ho fatto i primi esami e quando arriverò a Parigi ne sosterrò altri. Monaco? Non lo so... arriverò giovedì e la partita sarà vicina. Spero che non ci sia niente di grave e di poter giocare il prima possibile", ha dichiarato il 29enne.