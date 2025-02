Inter, De Vrij a Dazn: "Avevamo già perso due volte, abbiamo fatto di tutto per vincere"

Beffa per il Milan che viene ripreso al 93° minuto del derby dopo una prestazione di grande carattere e sacrificio. I rossoneri, in vantaggio con Reijnders a fine primo tempo, sono stati ripresi alla fine dalla partita dal gol di De Vrij: 1-1 il risultato finale, con un punto a testa che non fa felici e non scontenta nessuno. Al termine della partita ha parlato ai microfoni di Dazn il giocatore nerazzurro Stefan De Vrij. Le sue dichiarazioni.

Quanto è stato importante il gol?

"Una bella partita, siamo andati in svantaggio ma abbiamo fatto la nostra, ci abbiamo creduto: non voleva entrare e meno male che alla fine Nicola mi ha messo una bella palla"

Quanto importante questo punto?

"Partita molto sentita per tutte e due le squadre, per i tifosi. Avevamo già perso due volte, quindi abbiamo fatto di tutto per vincere questa partita. Non siamo riusciti ma almeno non abbiamo perso"

Quanto hannon condizionato le ultime due sconfitte?

"Forse è una sensazione da fuori. Noi abbiamo sempre tantissima voglia di vincere questa partita. Si sa che nel derby, anche se magari il Milan aveva perso in Champions, non vuol dire niente e può succedere di tutto"