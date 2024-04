Inter, la Curva Nord in vista del derby: "Dobbiamo ucciderli"

Nel giorno di viglia del tanto atteso derby tra Milan e Inter, i tifosi nerazzuri sono accorsi numerosi al Centro Sportivo Suning per caricare i propri giocatori in vista di quella che potrebbe rivelarsi una partita storica per i ragazzi di Inzaghi. Così la Curva Nord ha parlato alla propria squadra:

"Avete già scritto la storia. Domani siete a tanto così dal diventare delle leggende. Non è mai capitato a nessuno di vincere uno scudetto in casa del nemico, dobbiamo ucciderli".