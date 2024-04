Inter, Pavard a DAZN: "Spero che stasera potremo festeggiare tutti insieme questo scudetto"

Benjamin Pavard, difensore nerazzurro, ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Inter.

Queste le sue dichiarazioni: “Sono venuto qui per vincere dei titoli. È vero, ho già vinto molto, ma ho voglia di vincere stasera perché sono molto felice di essere all’Inter e di giocare in questo grande club. Abbiamo già vinto la Supercoppa e spero che stasera potremo festeggiare tutti insieme questo scudetto, questa seconda stella, perché è molto importante. Non giocheremo con la pressione addosso, giocheremo il nostro solito calcio che giochiamo da inizio stagione”.