Juventus, Allegri a DAZN: "Oggi c'è da fare una partita giusta contro una squadra forte"

Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN nel pre partita di Juventus-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Che cosa si aspetta da questo Juventus-Milan e dalla sua squadra? “Innanzitutto è sempre Juventus-Milan. Siamo alla ricerca di punti che ci servono per entrare in Champions. Momentaneamente non ci siamo e quindi dobbiamo fare una partita giusta contro una squadra forte”.

Oggi Yldiz di nuovo titolare: “Sono stati fatti 3 cambi rispetto alla partita di martedì, c’è stato un dispendio di energie importanti. Poi ci sono quelli in panchina pronti a dare una mano”.

Il finale di stagione: “Dobbiamo raggiungere l’obiettivo Champions, mancano ancora un po’ di punti. Stasera abbiamo la possibilità di farli, sarà una partita molto difficile”.