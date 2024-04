Juventus: gol segnati, dati in campionato e un pericolo da evitare

vedi letture

Il Milan si avvicina sempre di più all'impegno di campionato in programma sabato alle 18.00 sul campo della Juventus di mister Allegri, con i rossoneri in piena emergenza difensiva viste le assenze per squalifica di Theo, Calabria e Tomori. La Juventus ha invece recuperato quasi tutti i propri giocatori, con ancora un ultimo dubbio legato alle presenze di Kean e De Sciglio. Riportiamo dunque un focus riguardante i bianconeri:

In Serie A, questi i numeri in Serie A della Juventus in questa stagione: 64 punti ottenuti fin qui e 18 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte in campionato. I ragazzi di Allegri hanno inoltre segnato 47 gol (3 su calcio di rigore) subendone 26. Il pericolo numero uno ha il nome e il cognome di Dusan Vlahović, al momento autore di 16 gol segnati in campionato (3 in più di Olivier Giroud).