Juventus, Vlahovic a DAZN: "Secondo posto il nostro obiettivo. Coppia con Chiesa o Yldiz? Non è importante, basta vincere"

vedi letture

L’attaccante bianconero Dusan Vlahovic ha parlato a DAZN nel pre partita di Juventus-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Cosa può darvi questa partita? “È una partita importante che può darci ulteriore spinta per chiudere bene quest’anno e per raggiungere il secondo posto che è un nostro obiettivo”.

Ti sei posto qualche obiettivo personale? “Tutti abbiamo obiettivi che ci spingono a lavorare ancora più forte. Li ho ma sono sempre al servizio della squadra”.

Come ti trovi con Yldiz e Chiesa? “Mi trovo bene con tutti e due, per me non è importante. È importante che vinciamo, poi chi gioca non è importante per me”.