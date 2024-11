Milan, occhio a Weiss: fece fuori prima la Roma e poi l'Italia

vedi letture

Questa sera il Milan sarà ospite in Champions League dello Slovan Bratislava di Vladimir Weiss, allenatore che in patria viene addirittura definito il "Guardiola slovacco". I precedenti tra l'allenatore classe 1964 ed il calcio italiano in generale sono più che positivi, visto che nell'agosto del 2011 ha eliminato negli spareggi di Europa League la Roma di Luis Enrique.

Un anno prima, battendola per 3 a 2 nell'ultima giornata del girone dei Mondiali in Sud Africa, da CT della (sua) Slovacchia ha buttato fuori l'Italia campione del mondo in carica. Con Weiss, in quell'occasione, c'era anche l'ex Milan Juraj Kucka, che questa sera partita titolare contro il suo passato.