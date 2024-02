MN - Ds Monza: "Colombo voluto da tutti, siamo contenti di Lorenzo. Milan? Affrontiamo un top club con grandi campioni"

Michele Franco, ds del Monza che stasera sarà a San Siro per Milan-Rennes, a margine della presentazione del libro “La giusta osservazione” di Riccardo Guffanti, ha dichiarato ai microfoni di Milannews.it:

Su Monza-Milan: "Ci stiamo preparando bene come sempre, curando tutti gli aspetti. Sappiamo che giocare contro il Milan è importante. Noi daremo il massimo come sempre".

Su Lorenzo Colombo: "E' arrivato voluto da tutti perchè sappiamo il suo valore. E' giovane, deve crescere e migliorare. Lui è un ragazzo eccezionale che si allena al massimo tutti i giorni. Siamo contenti di Colombo".

Ancora sul Milan: "Se è un vantaggio affrontarlo dopo un match europeo? Quando si affronta un top club come il Milan i vantaggi lasciano il tempo che trovano. Ci sono grandi campioni che possono trovare la giocata in ogni momento. Giocando giovedì e poi domenica, sicuramente c'è anche un aspetto fisico da tenere un considerazione, ma non dobbiamo pensarci. Noi dobbiamo solo restare concentrati come sempre".