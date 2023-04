Napoli, sono tre i giocatori diffidati per la sfida con il Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Si giocherà questa sera Napoli-Milan, big match della ventottesima giornata in programma alle 20.45 al Maradona. Una sfida delicatissima per i rossoneri, a caccia di un successo che in campionato manca da ben tre turni di fila. In casa azzurra saranno tre i calciatori diffidati. Escludendo l'infortunato Osimhen, grande assente della serata, a rischiare la squalifica saranno Kim e Ndombele. I giocatori in questione, in caso di ammonizione, salterebbero la prossima sfida in programma al Via Del Mare di Lecce.