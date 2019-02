Ottavi Europa League, l'Inter pesca l'Eintracht Francoforte: il ritorno si giocherà a tre giorni dal derby

In mattinata sono stati effettuati i sorteggi per gli ottavi di finale di Europa League. L'Inter ha pescato l'Eintracht Francoforte, con andata in Germania e ritorno in Italia. Proprio la gara di Milano si disputerà a tre giorni dal derby del 17 marzo. Per il Napoli, invece, l'avversario sarà il Salisburgo, con la prima partita che si giocherà al San Paolo.