Qui Samp. Il report dell'allenamento dei prossimi avversari in campionato del Milan

Fonte: sampdoria.it

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sole caldo al “Mugnaini” di Bogliasco e Sampdoria nuovamente all’opera in vista dell’anticipo casalingo di sabato con il Milan (ore 20.45). Per la ripresa degli allenamenti, dopo un riscaldamento collettivo, Marco Giampaolo e staff hanno diviso i blucerchiati in due gruppi: i maggiormente impiegati a Verona, alle prese con lavori rigenerativi, e il resto della squadra, impegnato in una serei di partitelle.

Agenda. Sessioni differenziate sul campo per Simone Trimboli e in palestra per Harry Winks, al pari di Lorenzo Malagrida e Telasco Segovia, reduci dall’ultimo match della Primavera. Iter riabilitativo per Manuel De Luca. Domani, mercoledì, è in agenda una doppia seduta.