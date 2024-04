Sassuolo, il racconto dell'allenamento odierno. Domani rifinitura e conferenza di Ballardini in vista del Milan

Il sito ufficiale del Sassuolo, prossimo avversario del Milan in campionato (domenica alle 15), riporta il racconto dell'allenamento odierno della squadra di Davide Ballardini che domani parlerà in conferenza stampa in vista della sfida contro i rossoneri al Mapei Stadium: "Allenamento pomeridiano quest’oggi al Mapei Football Center in vista del match di domenica contro il Milan. I neroverdi hanno svolto riscaldamento, torello, conclusioni in porta, esercitazioni tecnico-tattiche e partita a campo ridotto.

Domani mattina, sabato 13 aprile, c’è in programma la seduta di rifinitura al Mapei Football Center e a seguire, alle ore 12,15, si terrà la conferenza stampa prepartita di Mister Davide Ballardini".