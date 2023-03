Udinese, Silvestri: "Vincere è bello e dobbiamo continuare a fare queste prestazioni"

MilanNews.it

Marco Silvestri, portiere dell'Udinese, prossimo avversario del Milan in campionato nella 27esima giornata, si è così espresso a UdineseTV nel post vittoria contro l'Empoli: “Sono molto contento per la vittoria e sono molto più contento quando le mie parate servono a portare a casa il risultato. Prendere gol nel primo tempo, dopo aver avuto quelle occasioni sarebbe stato grave. Non siamo andati sotto e questo ci ha dato la forza di partire il secondo tempo con più tranquillità. Dopo aver segnato abbiamo difeso come leoni.. Come dissi in trasmissione, la sfuriata del mister ci ha fatto bene – continua Silvestri - Quelle parole ci stavano ed il cambio di mentalità effettivamente c’è stato: in due partite abbiamo concesso poco ed incassato zero gol.