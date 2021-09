Venezia, Ceccaroni: "Contro il Milan dobbiamo portare a casa punti"

Pietro Ceccaroni, difensore del Venezia, si è così espresso dopo il match contro lo Spezia in vista di quello contro il Milan: "Fa male perdere questa partita ma sappiamo che nel calcio non si può dare nulla per scontato fino all'ultimo, e lo Spezia ha dimostrato che per stare in Serie A bisogna essere più cinici. Non si può perdere una palla di questo genere e spiace aver perso, dato che dopo il nostro gol avevamo il controllo della palla. Abbiamo fatto di tutto per vincerla ma il risultato non è arrivato, quindi l'unica cosa da fare ora è ricaricare le pile e lavorare ancora di più. Mercoledì abbiamo il Milan e dobbiamo portare a casa punti.Il livello si è alzato e dobbiamo abituarci a questo. Il campionato non ci aspetta e dobbiamo assolutamente amalgamare i vecchi e i nuovi, ma ci faremo trovare pronti".