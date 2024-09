Venezia, verso il Milan: da verificare le condizioni di Svoboda e Oristanio

Il Venezia continua la preparazione in vista della sfida di dopodomani contro il Milan. Oggi con Idzes e Yeboah sono rientrati tutti gli otto giocatori arancioneroverdi impegnati con le rispettive nazionali. Di Francesco può contare quindi su tutta la rosa al completo (tranne Bjarkason), sono solo da verificare le condizioni di Svoboda e Oristanio che qualche piccolo problemino in settimana lo hanno avuto, ma dovrebbero essere della gara, sottolinea oggi La Nuova Venezia. Si muovono anche i tifosi arancioneroverdi che per la trasferta di Milano, al momento, sono 854.

Fronte Milan, con 11 calciatori impegnati con le nazionali tutti ritornati a Milanello in queste ore, il tecnico Fonseca sta accelerando per recuperare Morata che quasi certamente partirà dalla panchina e lascerà il posto da titolare al nuovo acquisto Abraham. L’attaccante spagnolo, out nelle ultime settimane a causa di un problema muscolare, sembra aver superato il proprio problema fisico. Confermata l’assenza di Bennacer, out per quasi tre mesi per uno strappo al polpaccio.