LA LETTERA DEL TIFOSO: "Che rivoluzione sia" di Maurizio

Facciamocene una ragione, i Grandi Milan di Arrigo, di Fabio, di Carlo non ci sono più e da qualche anno soffriamo seguendo la nostra squadra, che non offre grandi spettacoli di calcio; quindi visto che parte l'ennesima rivoluzione, che rivoluzione sia, cediamo Suso, Kessie e Donnarumma, tanto dietro c'è un grande Plizzari,facciamo una bella plusvalenza e prendiamo giovani di grande prospettiva, uno su tutti Tonali, che vadano bene per il gioco di Giampaolo e penso che finalmente il gioco si vedrà. Un saluto a tutti gli amici rossoneri e sempre Forza Milan.

Maurizio