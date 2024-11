Alle 13 gioca il Milan Primavera: i rossoneri ospitano il Verona. Dove seguire il match

vedi letture

Per la 10ª giornata del campionato Primavera 1, è prevista la sfida tra Milan e Hellas Verona, in programma sabato 2 novembre alle 13.00 in diretta su Sportitalia dal PUMA House of Football.

PRIMAVERA 1: LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Fiorentina 18 punti

Lazio 18

Milan 16

Juventus 16

Sassuolo 16

Inter 15

Torino 15

Bologna 14

Genoa 14

Roma 14

Cagliari 13

Cremonese 12

Lecce 11

Atalanta 11

Monza 11

Hellas Verona 9

Empoli 8

Cesena 7

Sampdoria 5

Udinese 3