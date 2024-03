FOTO MN - Fabregas al Vismara per Milan-Real Madrid. Lo spagnolo a colloquio con Jimenez

Come dimostra la foto dei nostri inviati al Vismara, o Puma House of Football, tra il pubblico di Milan-Real Madrid di Youth League c'è anche Cesc Fabregas, campione spagnolo ed attuale allenatore in seconda del Como. L'ex Arsenal e Barcellona ha scambiato due chiacchiere con Alex Jimenez, terzino del Real in prestito al Milan oggi out per un infortunio muscolare (clicca qui per le sue condizioni).

LE FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Raveyre; Bakoune, Simic, Nsiala, Magni; Stalmach, Eletu, Zeroli; Scotti, Camarda, Sia. A disp.: Bartoccioni, Bartesaghi, Malaspina, Skoczylas, Parmiggiani, Sala, Simmelhack. All: Ignazio Abate.

REAL MADRID (4-3-3): Quetglas; Fortea, Martinez, Ramon, Youssef; Duran, Perea, Palacios; Meso, De Llanos, Gonzalo. A disp.: Gonzalez, Manuel Serrano, Moreno, Fortuny, Paulo Iago, Daniel Yanez, Aguado. All: Alvaro Arbeloa.