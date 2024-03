MN - Infortunio muscolare per Jimenez: salta la partita dell'ex con il Real. Ecco quando sarà rivalutato

Tra i tanti motivi di attesa della sfida dei quarti di finale di Youth League, che tra pochi minuti comincerà al Vismara, tra Milan e Real Madrid, c'era anche la sfida dell'ex Alex Jimenez contro il suo passato. Il terzino spagnolo, che quest'anno in rossonero ha giocato diverse volte anche in prima squadra, è cresciuto a Valdebebas e nel corso dell'ultima estate si è trasferito a Milano agli ordini di Ignazio Abate. Purtroppo, però, Alex Jimenez quest'oggi non sarà della partita e sarà indisponibile per almeno un paio di settimane.

Secondo le informazioni raccolte da MilanNews.it, infatti, il terzino spagnolo si è infortunato lunedì pomeriggio in allenamento con la Primavera, riportando una lesione muscolare al retto femorale sinistro. Secondo quanto appreso, il problema di Jimenez sarà rivalutato dallo staff medico rossonero tra 10-15 giorni.

di Francesco Finulli