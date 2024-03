Giornata clou per tutto il Milan: alle 16 la Primavera sfida il Real Madrid nei quarti di Youth League

Il Milan Primavera si è qualificato ai quarti di finale di Youth League, un importantissimo traguardo per mister Ignazio Abate e tutto il settore giovanile rossonero, specialmente se si considera che tale obiettivo è stato raggiunto per la seconda volta consecutiva. Dopo aver dominato un girone difficile - identico a quello della prima squadra di Champions League - negli ottavi di finale i rossoneri hanno avuto la meglio sui portoghesi dello Sporting Braga venuti a giocarsi la partita al Puma House of Football con il coltello tra i denti e piegati ai tiri dal dischetto. Decisivi il capitano Zeroli e il portiere francese Raveyre.

Ora sulla strada del Milan, che punta a entrare nelle Final Four anche in questo caso per la seconda volta di fila, c'è il Real Madrid. Una sfida di grande fascino, impreziosita dalla presenza di due ex giocatori di alto livello come Abate e Alvaro Arbeloa sulle rispettive panchine e anche dalla sfida contro la squadra che lo ha lanciato per il terzino rossonero Alex Jimenez. La partita si disputerà oggi mercoledì 13 marzo alle ore 16 al Puma House of Football. Il regolamento è lo stesso per i quarti di finale: gara secca e rigori in caso di parità. Chi vince va alle Final Four che si disputeranno il 19 e il 22 aprile a Nyon in Svizzera. In un'eventuale semifinale, il Milan affronterebbe la vincente della sfida tra i tedeschi del Mainz, che hanno eliminato il Manchester City, e i portoghese del Porto, che hanno sconfitto i campioni in carica e potenziali favoriti dell'AZ Alkmaar.

Ecco la squadra arbitrale per la sfida:

Arbitro: Sven Jablonski GER

Assistenti: Lasse Koslowski GER, Eduard Beitinger GER

Quarto uomo: Kevin Bonacina ITA